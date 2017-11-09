Москва, 9 ноября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по культуре поддержал поправку депутата Иосифа Кобзона («Единая Россия»), предусматривающую выделение 123 млн рублей на реставрацию старейшего в РФ буддийского храма Цугольского дацана (Забайкальский край), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Kremlin.ru Иосиф Давыдович Кобзон

Комитет Госдумы по культуре обсудил поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы.

В ходе заседания Кобзон обратил внимание парламентариев на то, что Цугольский дацан — «это не просто религиозный дацан, это объект, который объединяет верующих буддистов».

В Москве до сих пор нет буддистского храма, выделение средств на реставрацию храма в Забайкалье необходимо, чтобы «верующие буддисты знали о том, что Москва поддержала, комитет по культуре и комитет по бюджету поддержал окончательное восстановление Цугольского дацана», отметил Кобзон.

Второе чтение проекта федерального бюджета на 2018−2020 гг. состоится 17 ноября.