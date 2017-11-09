Москва, 9 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Совфеде нашли аналогии между заявлениями Владимира Ленина и Ксении Собчак, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Бывшая ведущая телепередачи «Дом-2» Ксения Собчак, которая планирует выдвигаться на пост президента России, заявила в интервью CNN, что поддерживает санкции США против России, но выступает против решений, от которых страдают обычные граждане.

Недаром говорят, что новое — хорошо забытое старое, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«В октябре 1914 года, спустя три месяца после начала Первой мировой войны, Владимир Ленин писал своему соратнику по партии Александру Шляпникову: «…Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма». И вот сегодня, более века спустя, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. Что называется, найди отличия», — сказал сенатор.

Действительно, история, как заметил один выдающийся мыслитель, имеет свойство повторяться дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса, указал Клинцевич.

18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в выборах президента России. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».