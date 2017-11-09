Москва, 9 ноября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. МИД РФ будет изучать подробности сбора биоматериалов граждан РФ для нужд США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Министерство обороны США должно представить убедительные доказательства того, что проводимые американскими ВВС по данному контракту исследования, в частности, не нарушают соответствующие нормы международного права», — заявила Захарова.

«Такая транспарентность является необходимой в силу сильно подмоченной репутации Пентагона в биологической сфере. Примеров достаточно много», — подчеркнула она.

В пример Захарова привела рассылку из военной лаборатории при полигоне Дагуэй в штате Юта живых спор сибирской язвы, в том числе на зарубежные военные объекты США, для проведения аэрозольных экспериментов.

Тогда Пентагон сообщил, что произошла ошибка, и споры должны были рассылаться в неактивном виде, чтобы затем использоваться в исследованиях.

Захарова подчеркнула, что в этот раз вызывает особую озабоченность тот факт, что сбор биоматериалов проводится именно военным ведомством США.

Соответственно, о сотрудничестве по линии министерств здравоохранения двух стран или обмене данными между научными сообществами речи не идёт — Минздрав РФ также подтвердил, что ни с какой подобной проблематикой американские коллеги не обращались.

«Мы действительно крайне озабочены проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалов российских граждан, который был собран на территории России. Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном, в данном случае звучат неубедительно и только вызывают дополнительные вопросы, которые, конечно, будут поставлены», — указала дипломат.

«Отсутствие транспарентности в медико-биологической деятельности американского военного ведомства, его пристальное внимание в этой связи к России и сопредельным государствам ставит вопрос о необходимости усиления мер по обеспечению биологической безопасности», — добавила она.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России с неясной целью собирают биологический материал представителей различных этносов.

В свою очередь, в Пентагоне ответили, что сбор биоматериала у граждан РФ для нужд США не был преднамеренным — американское военно-воздушное ведомство якобы просто заинтересовалось 12 образцами РНК и 27 образцами синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов смазку.