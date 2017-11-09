Симферополь, 9 ноября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Руководство Республики Крым уверено, что все решения о национализации имущества на полуострове были оправданными и законными. Об этом 9 ноября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя постановление Конституционного суда РФ о пересмотре ряда судебных решений по национализированным объектам в РК.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

«Все судебные тяжбы проходили до решения Конституционного суда, многие из них полностью прошли путь до Верховного суда РФ. Решения были оставлены в силе. Наши постановления были конституционными, закон мы не нарушили. Всё это сделано исключительно в интересах крымчан, которые потеряли средства из-за Коломойского. Мы не можем все грехи положить на бюджет страны», — уточнил Аксёнов.

Напомним, 7 ноября Конституционный суд РФ постановил пересмотреть судебные решения по делам компаний, пожаловавшихся на то, что Госсовет РК незаконно национализировал их имущество, а теперь собирается его продавать. Согласно оспариваемым нормам, за собственником сохраняется право собственности на имущество, возникшее у него до вхождения полуострова и Севастополя в состав РФ, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми актами России и Крыма.

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При этом оговаривается, что право на недвижимость у прежнего правообладателя прекращается со дня включения объектов в перечень имущества Республики Крым. Госсовет принял документ с оговоркой, что в перечень может вноситься и «иное имущество», не обязательно то, что являлось бесхозным или принадлежало Украине на момент присоединения Крыма к РФ, и, по мнению заявителей, это изменение касалось частной собственности. Ни одной из компаний не удалось в судах оспорить включение имущества в указанный перечень.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации крымского адвоката и правозащитника Жана Запруты, после постановления КС РФ о пересмотре ряда судебных решений по национализированному имуществу крымским судам будет негласным образом поставлена задача любыми способами признать, что в период действия Украины оно приобреталось незаконно.

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«Я считаю, что КС, пытаясь угодить всем, принял половинчатое решение. Сейчас судам будет поставлена задача признать, что это имущество в период действия Украины было приобретено незаконно. Юридически и процессуально это сделать невозможно, только если идти на заведомое неправосудное решение, потому что придётся рассматривать период действия законодательства Украины, привлекать всех заинтересованных лиц, что в нынешней ситуации просто невозможно. Соответственно, это имущество невозможно признать незаконно приобретённым», — отмечал Запрута.