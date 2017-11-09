Воронеж, 9 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. «Почта России» ищет своего клиента, выигравшего в лотерею 506 млн рублей, сообщает 9 ноября «Вести».

ruskniga.com Русское лото

Отмечается, что гражданин приобрел выигрышный билет в период с 23 октября по 3 ноября в одном из отделений почтовой связи в Воронежской области, однако за деньгами так и не пришел.

Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД «Столото».

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Напомним, 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража «Русского лото» житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 млн рублей — самый крупный джекпот за всю историю России.

Всего за девять месяцев 2017 года в отделениях «Почты России» выплатили более 10 млн выигрышей на общую сумму более одного миллиарда рублей.

В 2017 году продажа государственных лотерей выросла на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 39,6 млн билетов.