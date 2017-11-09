Вашингтон, 9 ноября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Комитеты по делам Вооруженных сил обеих палат Конгресса США согласовали проект военного бюджета страны на 2018 год, в котором предусмотрено выделение $4,6 млрд на «противодействие российской агрессии» в Европе. Соответствующая статья расходов предусмотрена в проекте закона о бюджете Пентагона на 2018-й финансовый год.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно документу, опубликованному на сайте комитета Сената США, финансовые средства должны пойти на усиление военного потенциала США в Европе и укрепление союзников.

В частности, официальный Вашингтон планирует выделить Украине $350 млн в качестве военной помощи. Деньги могут быть выделены в рамках так называемой «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которая предусматривает укрепление украинского побережья морскими минами и специальными средствами обороны, а также поставки «летальных оборонительных вооружений».

При этом изначально разрешается использовать лишь 50% этой суммы, а вторую — только если глава минобороны США убедится в том, что Киев успешно проводит необходимые «оборонительные реформы».

Кроме того, для отражения «российской агрессии» может быть выделено на помощь Литве, Латвии и Эстонии $100 млн. Законопроект в ближайшее время должен быть одобрен Палатой представителей и Сенатом США в полном составе. После этого документ поступит на подпись главе Белого дома Дональду Трампу.

Отметим, что в 2018 году общий размер бюджета Пентагона составит более $700 млрд.

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