Богота, 9 ноября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли, 18 человек считаются пропавшими без вести после наводнения, селей и оползней в городе Коринто, передает Reuters.

Juanmanuelsantos.com Хосе Мануэль Сантос

Сообщается, что с пострадавшими в Коринто встретился президент Колумбии Хосе Мануэль Сантос. Глава государства пообещал помощь семьям погибших и пострадавших, а также заявил об обязательном участии государства в восстановлении города.

В настоящий момент в городе с численностью населения 30 тыс. жителей разрушено большинство объектов инфраструктуры. Пострадали дороги, линии электропередач. Разрушены некоторые дома.

7 ноября из-за большого количества осадков в колумбийской провинции Каука на город Коринто с Анд сошли сели — потоки увлекаемой водой грязи и мелких камней прошли по улицам, уносили за собой машины, деревья, домашних животных.

Накануне, за несколько дней до схода селей в Коринто, из провинции Каука было эвакуировано около 3000 человек из наиболее опасных районов.