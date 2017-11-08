Москва, 8 ноября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Пожарные расчеты столичной службы МЧС ликвидировали пожар на техническом объекте Службы внешней разведки (СВР) в районе Ясенево, сообщил журналистам официальный представитель СВР полковник Сергей Иванов.

Alex Saveliev Комплекс зданий СВР в Ясенево

По словам Сергея Иванова, жертв и пострадавших нет. Пожарные присвоили этому возгоранию второй уровень сложности.

Ранее сообщалось, что в коллекторе, внутри которого было возгорание, находились двое людей, занимавшихся ремонтными работами. Оба они спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, около 17:00 мск на юге Москвы в Ясенево в коллекторе комплекса административных зданий СВР начался пожар. Из-за этого было перекрыто движение по одной из полос на 38-м километре МКАД.