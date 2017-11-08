Москва, 8 ноября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Скандально известный российский бизнесмен Сергей Полонский, который объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года, не будет зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил журналистам член Центризбиркома Евгений Колюши.

Dinozaurus Сергей Полонский

Он пояснил, что по действующему законодательству, если санкция за совершенное преступление составляет от пяти лет, то независимо от назначенного срока, это считается тяжким преступлением. Если гражданин осужден по такой статье, после отбывания наказания он поражается в правах на 10 лет, в частности, он не может выдвигать свою кандидатуру на выборную должность.

Напомним, Полонский был осужден за мошенничество на пять лет тюрьмы. Он был признан виновным в хищении 2,6 млрд рублей рублей дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

Однако после вынесения приговора Полонский был освобожден прямо в зале суда, так как истек срок давности по этому преступлению. При этом ещё в ходе окончательного судебного разбирательства суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Заместитель главы Центризбиркова Николай Булаев также прокомментировал заявление Полонского о выдвижении.

«Что касается обсуждаемой проблемы, то преступление по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса относится к тяжким. Человек, имеющий судимость по такой статье, ограничен в пассивном избирательном праве в течение десяти лет после погашения судимости. У него до десяти лет далеко. Надо смотреть приговор суда», — сказал Булаев.