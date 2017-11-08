Москва, 8 ноября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Газета «Пионерская правда» была неотъемлемой частью жизни советских школьников все годы существования СССР. Многим сегодня она представляется чем-то очень официальным, даже официозным. Мало кто знает, что возникла она не по велению какого-то декрета, а потому что самим ребятам хотелось обсуждать свое коллективное житье-бытье. Прообразом «Пионерской правды» стала стенгазета «Радио» московского детского дома №16, статьи в которой печатались на пишущей машинке. Шёл 21-й год, пионерская организация ещё не родилась, но воспитанники детского дома учились жить по-новому, по-коммунарски, а своя газета была им в этом хорошим подспорьем.

Национальная Электронная Детская Библиотека 8-я годовщина Октябрьской революции. Читать выпуск: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39321#page/0/mode/1up

Начинание оказалось удачным, вскоре газета, распечатанная уже литографическим способом, стала распространяться по всем детским домам столицы. С 1923 года газету «Радио» берёт под свое крыло комсомол, у неё появляется небольшая типография, а распространяется она теперь не только по детским домам, но и по школам и ячейкам РКСМ, потому вскоре меняет название и становится «Школьной правдой». В марте 1925 года Московский горком партии решил издавать на основе набиравшей популярность газеты орган столичной пионерской организации, у которой в то время был лишь журнал «Барабан». Официальным днём рождения «Пионерской правды» считается 6 марта 1925 года. Первым её главным редактором стал комсомолец, редактор «Барабана» Михаил Стремяков — очень яркий, активный, увлечённый человек, подростком состоявший в скаутах, а потом ставший вожатым первого в Москве пионерского отряда на Красной Пресне.

Поначалу «Пионерская правда», «Пионерка» была еженедельной, но с получением всесоюзного статуса стала выходить сперва два, а потом и три раза в неделю. У своих прототипов она унаследовала очень важный принцип — каждый её номер создавали не только взрослые, но и сами ребята. При газете зародилось движение юных корреспондентов — юнкоров, деткоров — ребята сообщали с мест о делах, начинаниях, заботах своих отрядов и звеньев. Каждому ребячьему письму в редакции уделялось большое внимание. Рубрики газеты отражали главные темы, которые волновали пионеров и школьников: «По всему миру», «По Советскому Союзу», «Ответы вожатого», «Пионерская жизнь», «Долой неграмотность», «Работа звена», «Уголок деткора», «Пионерская деревня», «Что читать», «Пионерская смекалка».

Работа коллектива «Пионерки» не ограничивалась только изданием газеты. Советским ребятам 60—80-х были хорошо известны детские спортивные турниры на призы «Пионерской правды» — «Золотая шайба», «Кожаный мяч», соревнования лыжников, шахматистов, любителей спортивного ориентирования, военная игра «Зарница». Завоевать приз любимой газеты было большой честью для каждого юного спортсмена. Не раз удостаивалась наград и сама «Пионерка» — за большие заслуги в воспитании поколений советских школьников она была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы народов.