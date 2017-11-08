Чебоксары, 8 ноября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Чувашии «достаточно серьёзный процент» работодателей платит зарплату «в конвертах». При этом такие организации выигрывают аукционы, проводимые органами власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 ноября, заявила на заседании правительства вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата в «конверте»

Тема выплаты заработной платы была поднята в ходе отчёта об исполнении республиканского бюджета по итогам девяти месяцев. Глава минфина Светлана Енилина признала, что «потенциал по НДФЛ, конечно, достаточно серьёзный».

«Сегодня почти 20% трудоспособного населения в «серой» зоне. То есть они получают заработную плату сегодня, можно сказать, в конвертах. Поэтому у нас совместная задача вместе с органами исполнительной власти, вместе с муниципалитетами выявлять, и соответственно они не должны допускать нарушения прав граждан — и трудовых, и социальных и работать с соответствующими такими работодателями. Соответственно, чтобы у них не было преимущества, даже в конкурсных процедурах — а сегодня часто бывает (мы проводим анализ по государственным, муниципальным закупкам), выигрывают те организации, у которых достаточно низкая налоговая нагрузка, низкие платежи по НДФЛу, и в этих заказах, контрактах мы тоже видим, что имеет место быть зарплата в конвертах… Достаточно серьёзный процент ещё в «серой» зоне», — сказала Енилина.

Глава минтруда Сергей Димитриев оправдывался тем, что «каждые десять дней анализируем информацию», которую присылают из муниципалитетов, и выполнение «контрольных показателей» от Роструда по легализации трудовых отношений: при плане в 38 тыс. человек «на 1 октября исполнение составляет около 80%».

Отметим, в январе — сентябре 2017 года в Чувашии поступление НДФЛ составило 6,72 млрд рублей, что на 12,5% выше аналогичного прошлогоднего периода. По последним данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2017 года в республике составила 23 747 рублей, в том числе в сельском хозяйстве — 16 791,5 рубля. На 1 января численность населения в республике составляла 1 235 863 человека, из них трудоспособного возраста — 699 690 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 1 октября 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила почти 217,35 млн рублей. Из них почти 40% задолженности приходится на два региона округа — Самарскую область (44,5 млн рублей) и Чувашию (40,6 млн рублей). При этом Чувашия также является антилидером по числу работников, перед которыми организации имеют просроченные долги по зарплате: таких в республике 2253 человека, что составляет более четверти от общего числа в Поволжье.

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