Бишкек, 8 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Международный валютный фонд пересмотрел прогнозные показатели экономики Киргизии в сторону уменьшения. По мнению аналитиков, по итогам 2017 года рост ВВП этой страны составит не 3,5%, как планировалось ранее, а лишь 3,2%. Инфляция же не превысит 3%. Об этом заявил глава миссии МВФ Эдвард Джемайель, выступая на пресс-конференции.

Mr. Theklan Киргизия

По его словам, в 2018 году темпы роста также не превысят уровень в 3% — 3,5%, а инфляционные показатели — 5,5%. Причиной тому служит сложная ситуация на киргизско-казахстанской границе и снижение уровня торговли между Киргизией и Казахстаном.

«Мы предполагаем, что ситуация на границе будет решена в этом году, если нет, то мы пересмотрим показатели во время следующего визита. Что касается прогнозов дефицита бюджета, то она составит 3,5% к ВВП и в 2018 году снизится до 2,5% к ВВП», — уточнил Джемайель.

Представитель МВФ отметил , что для компенсации потерь бюджета Киргизии на 2018 год правительство и парламент должны ограничить освобождение от налогов и отказаться от «налоговых каникул», снизить расходы на фонд оплаты труда, сделать социальную помощь более адресной, а также вернуть налог на добавленную стоимость на муку.

Подводя итог своего выступления, глава миссии сообщил, что сейчас уровень государственного долга Киргизской Республики оценивается в 56% к ВВП, а в 2018 году этот показатель вырастет до 57%.

«Пока уровень критической долговой ситуации умеренный. Что касается долга Киргизии Китаю, то я также не вижу причин для беспокойства. Да, долг несколько вырос, но это не опасно. В любом случае мы всегда рекомендуем правительствам всех стран не брать слишком много кредитов у одной страны, а советуем диверсифицировать свой внешний долг», — резюмировал Эдвард Джемайель.

ИА REGNUM напоминает, что министерство экономики Киргизии прогнозирует рост киргизстанской экономики на уровне 3,5% по итогам 2017 года. Объем ВВП в этот период должен будет составить около 493,85 млрд сомов (418,51 млрд рублей по текущему курсу).

При этом доходы республиканского бюджета в текущем году, согласно прогнозам ведомства, должны будут превысить 141,26 млрд сомов (119,71 млрд рублей), а расходы — 162,32 млрд сомов (137,56 млрд рублей). То есть, дефицит республиканской казны запланированы на уровне 21,06 млрд сомов (17,85 млрд рублей) или 4,3% к ВВП Киргизии.

В 2018 году республиканский бюджет также будет дефицитным, поскольку его доходы прогнозируются в размере 142,58 млрд сомов (120,83 млрд рублей), а расходы вырастут до 162,85 млрд сомов (138 млрд рублей). В 2019 году ситуация будет аналогичная, так как эти показатели составят соответственно 142,13 млрд сомов (120,45 млрд рублей) и 162,34 млрд сомов (137,57 млрд рублей).