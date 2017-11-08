Санкт-Петербург, 8 ноября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Артиллерийский снаряд крупного калибра времен Великой Отечественной войны найден при реконструкции здания на Московском проспекте — одной из главных магистралей Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщила 8 ноября пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу Снаряд, найденный на Московском проспекте Петербурга

Место обнаружения снаряда оцеплено, граждане удалены на безопасное расстояние. Боеприпас оставлен под охраной полиции в ожидании прибытия военных сапёров.

Сообщение о том, что во время земляных работ рабочие откопали ржавый предмет размером более 1 метра, похожий на снаряд, поступило 8 ноября около 16:10 от здания на Московском проспекте, 115. О странной находке сообщил прораб строительной организации.

На место прибыли взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН Главного управления Росгвардии.

«Обследовав обнаруженный предмет, специалисты установили, что это бетонобойный снаряд от тяжелой гаубицы калибра 203 миллиметра времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии», — отметили в пресс-службе Главка Росгввардии.

Снаряд, выпущенный по Ленинграду, не взорвался при падении, и внутри его корпуса до сих пор находится разрывной заряд.

Военные сапёры должны вывезти снаряд на полигон для последующего уничтожения.

Напомним, что во время блокады Ленинграда в 1941—1944 годах город на Неве постоянно обстреливался немецкими войсками и подвергался бомбардировкам с воздуха. В связи с этим в петербургской земле до сих пор обнаруживаются неразорвавшиеся авиабомбы, мины и снаряды.

Опасные находки можно встретить даже в Финском заливе. Как сообщало ИА REGNUM, большая корабельная мина советского производства была обнаружена при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова в мае 2017 года. Мина содержала 230 килограмм взрывчатки. Ее сумела обезвредить мобильная группа разминирования Западного военного округа (ЗВО).