Москва, 8 ноября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Инновационный городской трамвай R1, который уже успели прозвать «IPhone на колесах», никогда не будет запущен в серийное производство. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям государственной корпорации «Ростех» Василия Бровко.

R1.uvz.ru Трамвай R1

Речь идёт о низкопольном трамвае модели R1, который был разработан ОАО «Уралтрансмаш» (входит в структуру «Уралвагонзавода») совместно с опытно-конструкторским бюро «Атом». Модель имеет довольно оригинальный дизайн, элементы корпуса сделаны из композитных материалов. В трамвае установлены системы Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС — навигацией, имеется семь HD-камер видеонаблюдения, а также система кондиционирования и антибактериальные поручни.

Впервые данный трамвай был представлен научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2014 году. Он сразу же привлек внимание мировых промышленных дизайнеров, которые в один голос заявили, что трамвай R1 является более эргономичным, современным и экономичным, чем западные аналоги.

Планировалось, что в 2016 году будет создан серийный образец трамвая R1, но планам этим не суждено было сбыться.

Но как это часто бывает в России, оригинальная идея, воплощенная с применением передовых технологий, не появится в реальной жизни из-за неспособности людей, лишенных полета фантазии и занимающих управленческие должности, перевести её на промышленные рельсы. Скорее всего, что-то подобное через несколько лет появится на Западе, а Россия будет потом это закупать.

По словам Бровко, трамвай R1 «безусловно очень красив», но в «Ростехе» существует серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Почему «Ростех» не стремится рещить эту проблему, Бровко не уточнил.

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, «хайп». Но он не вышел и не выйдет на рынок», — сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех».

Бровко пояснил, что для трамвая R1 до сих пор не подходящей ходовой части, а также, по мнению инженеров «Ростеха», кузов трамвая, выполненный из композитных материалов, слабо пригоден для ремонта.

«Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — оправдывается Бровко.