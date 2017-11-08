Воронеж, 8 ноября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Второй случай самоубийства с начала ноября произошел в воинской части в Богучарском районе Воронежской области. 3 ноября в той же части с собой покончил солдат-срочник, а утром 8 ноября было найдено тело 33-летнего мужчины, служившего по контракту.

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О втором случае самоубийства сообщили воронежские СМИ — со ссылкой на свои источники, официально информация пока не подтверждена.

Как сообщило РИА «Воронеж», по информации сослуживцев, погибший — также из Воронежской области (Калача). Он был женат, детей нет. По словам его знакомых, мужчина был «спокойным и адекватным».

3 ноября в той же части с собой покончил 18-летний юноша, проходивший срочную службу. По другим данным, размещенным в соцсетях, погибший — 21-летний контрактник. Тогда в СМИ появилась информация о якобы поборах и издевательствах в отношении срочников со стороны более старших сослуживцев.

В 2016 году СМИ сообщали о целой череде смертей в воинской части в Богучаре. Тогда же сообщалось, что в части практикуются поборы, а ситуацией в ней заинтересовалась военная прокуратура.