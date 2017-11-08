Москва, 8 ноября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Россия входит в тройку государств, лидирующих по количеству мигрантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Россия устойчиво входит в тройку государств, лидирующих по количеству мигрантов», — отметил глава МВД.

Только с начала 2017 года в страну их въехало более 14 млн и выехало почти 12 млн человек, сообщил Колокольцев.

Численность находящихся в РФ иностранных граждан остается стабильной и составляет около 10 млн человек.

«В структуре этих процессов происходят заметные изменения. Удалось достичь сокращения доли нелегальной миграции», — заявил Колокольцев.