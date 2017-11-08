Москва, 8 ноября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации вокруг Корейского полуострова станет одной из основных тем встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Я исхожу из того, что тема денуклеаризации Корейского полуострова и вообще ситуации, которая сложилась в этом регионе, будет одной из основных, когда лидеры наших стран встретятся», — цитируют РИА Новости Рябкова.

Он добавил, что точная дата встречи глав государств пока не известна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10−11 ноября.

До этого Дональд Трамп заявил, что предстоящие переговоры с Путиным являются важными, так как Россия может усилить давление на КНДР. Он также намерен обсудить с российским лидером мирное урегулирование на Украине.

Трамп отметил, что может встретиться с президентом РФ в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20. Переговоры продлились 2 часа 15 минут. По итогам встречи Путин заявил, что ему и американскому лидеру удалось установить личные взаимоотношения. Трамп, в свою очередь, назвал встречу замечательной.