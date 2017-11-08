Пекин, 8 ноября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Занятость населения в Китае в конце 2016 года достигла 776 млн человек, что превосходит по количеству население всей Европы, сообщает 7 ноября газета «Жэньминь жибао».

Китайские рабочие

По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР (MHRSS) всего 65,24 млн рабочих мест было создано в Китае за прошедшие пять лет. Занятость населения демонстрирует устойчивый рост на 13 млн городских рабочих мест ежегодно.

Занятость в Китае продолжила расти и в первые три квартала 2017 года, утверждает представитель MHRSS Лу Айхун, добавив, что 10,97 млн рабочих мест было создано за указанный период, что на 300 тыс. больше, чем за тот же период 2016 года.

По словам Лу, безработица среди городского населения находится на уровне 3,95%, незначительно снизившись на 0,09% в сравнении с 2016 годом и продемонстрировав самый низкий уровень с момента мирового финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее, по словам профессора Школы экономики и менеджмента при Научно-технологическом университете Пекина Хэ Вэйда, Китай ставит перед собой задачу создавать не менее 15 млн новых трудовых мест в городе ежегодно.

Он добавил, что по-прежнему существует огромное количество нетрудоустроенных людей, а также излишек сельского труда в КНР. Противоречие между количеством трудовых ресурсов и нуждами работодателей должно быть, как отмечает Хэ, быть разрешено.

Напомним, что Китай всерьез нацелился к 2020 году стать страной среднего достатка населения. Для этого в кратчайшие сроки должна быть побеждена нищета, что является серьезным вызовом для политической и экономической системы Поднебесной. Соответствующие планы были в очередной раз озвучены на XIX съезде Компартии Китая, который прошел во второй половине октября 2017 года.