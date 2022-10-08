Пекин, 8 ноября, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Популяция панд, выросших в неволе достигла 520 по всему миру, сообщает 7 ноября агентство «Синьхуа».

Панда

Согласно отчету на ежегодной конференции Комитета по технологиям разведения Китайских больших панд, на начало октября 2017 года 63 детеныша панд были рождены в неволе в Китае, Франции, США, Японии, Испании, Бельгии и Австрии за прошедший год.

Из них 58 детенышей выжили, увеличив тем самым общую популяцию бамбуковых медведей, выведенных в неволе до 520.

Помимо китайских ученых, 69 иностранных экспертов из 13 стран приняли участие в дискуссионной панели на конференции, рассмотрев с коллегами вопросы по сохранению популяции, разведению и реабилитации в дикой природе больших панд.

«Китай достиг первых результатов в подготовке выведенных в неволе больших панд для дикой жизни и пополнении субпопуляций», — отметил заместитель председателя Китайской ассоциации зоосадов.

По его словам, создание национальных парков больших панд, адаптация большего числа панд для дикой жизни и развитие научных исследований в совокупности поможет восстановить субпопуляции бамбуковых медведей.

Напомним, что большая панда является уязвимым видом животных. Вплоть до 2016 года считалась также исчезающим видом в связи с постоянным сокращением популяции и низким уровнем рождаемости. Однако в 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов изменил статус этого животного с «находящегося под угрозой» на «находящегося в уязвимом положении».

Китайские власти очень жестко карают за убийство панды вплоть до смертной казни.

Отметим также, что власти Китая используют панд в дипломатических целях. Так, в честь 45-летнего юбилея установления дипломатических отношений с Германией, Китай отправил двух панд в Берлин в знак дружбы. Всего таких «дипломатических» панд за пределами КНР проживает около 40.

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