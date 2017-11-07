Москва, 7 ноября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Об этом он заявил в эфире «Первого канала», который показал репортаж с организованного КПРФ торжественного шествия в честь 100-летия Октябрьской социалистической революции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

По словам Зюганова, все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты России. Окончательное решение по этому вопросу должен принять съезд КПРФ.

«Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал Зюганов.

Также лидер КПРФ подчеркнул, что в партии к предстоящим выборам относятся «очень серьезно» и готовы принять в них участие с «сильной командой». Кто именно войдёт в эту команду, Зюганов не уточнил.

«У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже», — пояснил Зюганов.

Партийный съезд КПРФ должен пройти в декабре 2017 года.

Стоит отметить, что Зюганов возглавляет КПРФ с момента её создания в 1993 году. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России 1996 года, а также 2000, 2008, 2012 годов. Удача никогда не сопутствовала ему.