Краснодар, 7 ноября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае поездка на школьном автобусе закончилась больницей для 13 детей. Таков печальный исход аварии, которая произошла сегодня, 7 ноября, на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, передаёт ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Как уточнили в краевой администрации, автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся в автобусом Hyundai, перевозившим школьников, в районе станицы Новомышастовской около 17:30. В автобусе ехали 27 детей в сопровождении четырёх взрослых.

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Водитель джипа от полученных травм скончался на месте. 13 человек госпитализировано, по предварительным данным, с ранениями средней степени тяжести.

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Всего, как сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадало порядка 30 человек. 13 детей были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести. Не обошлось и без погибших. От полученных травм прямо на месте автоаварии скончался водитель джипа.

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По последним данным регионального минздрава, пострадало 18 человек, 13 из которых дети.

«По предварительным данным госпитализировано два человека, в том числе один ребёнок. В Красноармейскую ЦРБ выехали специалисты отделения санитарной авиации ГБУЗ ДККБ, в том числе главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения Краснодарского края», — уточнили в ведомстве.

Помощь раненым оказывают врачи ЦБР. Как заверил глава региона, при необходимости медицинская помощь, включая высокотехнологичную, будет предоставлена ведущими краевыми клиниками. Также, если понадобится, экстренно задействуем и санавиацию.

Позаботятся и об остальных пассажирах. Им предоставят места для временного размещения.

По данным оперативного дежурного ЕДДС Красноармейского района, в настоящее время на месте работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны и психолог.