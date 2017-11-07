Москва, 7 ноября, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Марксисты более ста лет назад поставили перед собой очень амбициозные цели, и реализовали их потому, что горели огнем и верили в свою правоту. И появился Карл Маркс в мире в то время, когда на Западе набирало силу глубочайшее историческое отчаяние, заявил на праздничном вечере, посвященному 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, лидер общественно-политического движения Сергей Кургинян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Луи-Леопольд Буальи. Санкюлот

По его словам, когда коммунистическое движение, опирающееся на привнесенный Марксом тип научности, в западном мире, который единственный двигал куда-то исторический процесс, воцарилось некое отчаяние.

«Это отчаяние было порождено тем, что великие лозунги Французской революции — свобода равенство и братство, обернулись торжеством очень хищных и беспощадных по отношению к обездоленным людей. Что ни о каком равенстве, братстве и даже свободе для этих обездоленных речи не шло. Началась их чудовищная беспощадная эксплуатация» — заявил лидер движения «Суть времени».

Он напомнил, что тогда слом сословных перегородок революцией не привел ни к счастью, ни к справедливости, а в каком-то смысле эксплуатация еще усилилась ‑ и «в холодной воде эгоистического расчета утопило все то, что грело человечество». Люди перестали верить в историю, в то, что она движется к чему-то благому, а появившееся на философской арене гегельянство было преисполнено глубокого пессимизма.

«Оно говорило о конце истории. И когда сегодня говорится о конце истории, конце искусства, конце человека — все эти слова зародил Гегель и его последователи, Кожев, Фукуяма и другие. Это определенная школа, которая, восславляя историю, была исполнена пессимизма относительно ее конца», — заявил политолог.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян. 7 ноября 2017

Были и романтики, которые приватизировали это отчаяние: они частью проклинали буржуазию, а частью прославляли феодализм, предлагая вернуться назад — к рыцарству. Маркс появился в этом историческом контексте — в период глубочайшего исторического, интеллектуального отчаяния.

«Маркс противопоставил историческому пессимизму Гегеля — неограниченные возможности человеческой истории, с которой будут сняты преграды в виде того, что он называл отчуждением. Отчуждение людей от результатов труда, отчуждение друг от друга и от высшего творческого смысла — вот что должно было быть снято в ходе снятия препятствий, которые капитализм ставил на пути исторического развития», — пояснил Кургинян.

И те люди, которые пошли за Марксом, грезили этими целями. И марксисты провозгласили бесконечность возможностей освобожденного человека и освобожденного труда, бесконечность истории.

«И было сказано — мы зажжем новое солнце, человек станет Богом, он решит все задачи, он способен на все. И ради этого высшего гуманистического результата мы идем на борьбу. Они верили в беспредельность возможностей человечества, которое надо раскрепостить», — заключил лидер общественно-политического движения.

Праздничный вечер на ВДНХ открылся исполнением «Интернационала», песни, которую пели люди, изменившие ход истории 100 лет назад. На празднование 100-летия Октябрьской революции пришло более тысячи человек: прибыли участники движения практически со всех регионов России в том числе с Дальнего Востока, Сибири и Урала. Также в Москву прибыли гости из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США.

Напомним, в октябре 1917 года (7 ноября по новому стилю) в России произошла Великая Октябрьская социалистическая революция в результате которой на планете появилось первое в мире государство трудящихся — рабочих и крестьян.

Советская Россия, а впоследствии СССР оказали существенное влияние на дальнейшее развитие человечества. Впервые было заявлено о построении справедливого общества, с отменой всех сословий и предоставления гражданам равных прав. Подвиги советского народа, потрясшие мир, неразрывно связаны с великими идеями Октябрьской социалистической революции.