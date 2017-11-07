Москва, 7 ноября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Капитализм в ХХ веке спас себя от исторического поражения ценой отказа от всех своих основ — гуманизма, семьи, частной собственности и национального государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 7 ноября на съезде движения, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

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В ХХ веке капитализм мутировал для сохранения себя в борьбе с социализмом и коммунизмом. Его историческое поражение было обусловлено развитием его же фундамента. Для того, чтобы избежать поражения, капитализм изменил своё внутреннее содержание кардинальным образом.

Результаты этого изменения видны сейчас невооруженным глазом. Институт семьи в развитых капиталистических странах уже разрушен и спорить с этим невозможно. Разрушение семьи лишает смысла частную собственность, так как она должна передаваться по наследству внутри этой семьи.

Алексей Рожнов ИА REGNUM Сергей Кургинян. 7 ноября 2017

Разрушение государств на наших глазах происходит на Ближнем Востоке и им на смену приходят самые мрачные и зловещие силы, не имеющие ничего общего с гуманизмом и откровенно отрицающие его. А избавившись от гуманизма и понятия ценности людей как таковых, мир, в котором технический прогресс развивается всё быстрее, столкнется с тем, что большинство населения планеты окажется лишним.

И что делать с этими лишними? Особенно с учетом возрождения принципов изначального неравенства людей? Малоценные части человечества будут уничтожаться под различными предлогами.

«Зачем нужны эти миллиарды людей, если они не нужны для производства? А зачем они будут нужны вообще? Обосновать их уничтожение можно будет только отказавшись от единства рода человеческого», — подчеркнул Сергей Кургинян.

Этот путь человеческой цивилизации должен быть изменен, иначе мир ждёт еще более зловещее явление, чем самый оголтелый нацизм ХХ века, уверен лидер движения «Суть времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Москве в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя страна» на ВДНХ проходит торжественный вечер общественной организации «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.