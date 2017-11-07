Москва, 7 ноября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя страна» на ВДНХ начался праздничный вечер общественной организации «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Открыл мероприятие лидер движения Сергей Кургинян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Звучит «Интернационал». Торжественное заседание движения «Суть Времени», посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2017 года

Сергей Кургинян предложил открыть праздничный вечер исполнением «Интернационала», песни, которую исполняли люди, изменившие ход истории 100 лет назад. На сцену вышли участники хора, которые исполнили «Интернационал», а представители общественного движения «Суть Времени» и гости мероприятия подпевали стоя. Её исполнение закончилось бурными аплодисментами.

Отметим, что на празднование 100-летия Октябрьской революции пришло более тысячи человек. Для участия на мероприятие прибыли участники движения практически со всех регионов России в том числе с Дальнего Востока, Сибири и Урала. Также в Москву прибыли гости из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Торжественное заседание 7 ноября 2017

Напомним, в октябре 1917 года (7 ноября по новому стилю) в России произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, в результате которой на планете появилось первое в мире государство трудящихся — рабочих и крестьян.

Советская Россия, а впоследствии СССР оказали существенное влияние на дальнейшее развитие человечества. Впервые было заявлено о построении справедливого общества, с отменой всех сословий и предоставления гражданам равных прав.