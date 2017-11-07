Симферополь, 7 ноября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. После постановления Конституционного суда РФ о пересмотре ряда судебных решений по национализированному имуществу в Крыму местным судам будет негласным образом поставлена задача любыми способами признать, что в период действия Украины оно приобреталось незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил крымский адвокат и правозащитник Жан Запрута.

Фемида

«В период воссоединения Крыма с Россией произошёл очень серьёзный перегиб — на словах было сказано, что ничьи права и интересы не будут нарушены, а на деле получилось так, что законодательство России в Крыму фактически игнорировалось, частное имущество было подвержено массовому изъятию без всяких критериев, когда забирали всё, что хотели. КС РФ наконец-то заявил, что такой механизм противоречит Конституции, поэтому дела должны быть пересмотрены, а само попадание имущества в перечень национализации, если у него был собственник до 2014 года, не говорит о безусловном его признании собственностью Республики Крым», — отметил Жан Запрута.

По прогнозу адвоката, сейчас, когда люди начнут вновь подавать иски о пересмотре прошлых решений, в судах будут стараться доказать, что это имущество в украинский период было приобретено незаконно либо с нарушениями.

«Я считаю, что КС, пытаясь угодить всем, принял половинчатое решение. Сейчас судам будет поставлена задача признать, что это имущество в период действия Украины было приобретено незаконно. Юридически и процессуально это сделать невозможно, только если идти на заведомое неправосудное решение, потому что придётся рассматривать период действия законодательства Украины, привлекать всех заинтересованных лиц, что в нынешней ситуации просто невозможно. Соответственно, это имущество невозможно признать незаконно приобретённым», — подчеркнул Запрута.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ постановил 7 ноября пересмотреть судебные решения по делам компаний, пожаловавшихся на то, что Госсовет РК незаконно национализировал их имущество, а теперь собирается его продавать.

Так, согласно оспариваемым нормам, за собственником сохраняется право собственности на имущество, возникшее у него до вхождения полуострова и Севастополя в состав РФ, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми актами России и Крыма. При этом оговаривается, что право на недвижимость у прежнего правообладателя прекращается со дня включения объектов в Перечень имущества Республики Крым. Госсовет принял документ с оговоркой, что в Перечень может вноситься и «иное имущество», не обязательно то, что являлось бесхозным или принадлежало Украине на момент присоединения Крыма к РФ, и, по мнению заявителей, это изменение касалось частной собственности. Ни одной из компаний не удалось в судах оспорить включение имущества в указанный Перечень.

Конституционный суд РФ напомнил, что в России право частной собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Поэтому закрепленные в Основном Законе гарантии должны действовать на территории Крыма и Севастополя со дня включения их в состав России, то есть и во время всего переходного периода, который был введен для урегулирования вопросов интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Также отметим, что в перечень частного имущества, признанного собственностью Республики Крым согласно постановлению Государственного совета РК № 2085−6/14, вошло более 250 объектов недвижимости, в том числе — рынки, оздоровительные комплексы, пансионаты и гостиницы, жилые помещения, административные здания, АЗС и пр.