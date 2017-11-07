София, 7 ноября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Москва признаёт неоспоримый вклад болгарского народа в спасение евреев от лагерей смерти в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в комментарии посольства России в Софии в связи с заявлением МИД Болгарии, который обвинил российские власти в «попытках подмены исторических фактов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

«Признаём неоспоримый героический вклад болгарского народа, в том числе представителей интеллигенции и Православной церкви, в борьбу с нацизмом, включая спасение проживавших в стране евреев от лагерей смерти. Чтим память всех погибших за спасение мира от фашизма», — отметили в российском посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия, понёсшая наибольшие потери в войне, «продолжит жёстко и последовательно противостоять любым попыткам пересмотра истории и осквернения воинских мемориалов».

Одновременно с этим посольство привело на своей странице в Facebook комментарий научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук Михаила Мягкова, в котором тот напомнил, что гражданское противостояние утверждённым правительством Болгарии планам по депортации десятков тысяч евреев происходило на фоне коренного перелома в войне и начавшегося наступления Красной армии.

«Благодаря гражданскому противостоянию таким планам, позиции, занятой Болгарской православной церковью, общественными организациями, самим царём Борисом депортацию удалось предотвратить, — отметил историк. — Но что явилось главным аргументом для занятия болгарскими властями такой линии поведения? Главным было — изменившаяся обстановка на фронтах войны, победы Красной армии под Сталинградом и Курском, жертвы советского народа, положенные ради освобождения и своей страны, и стран Европы. Напомним нынешнему болгарскому МИДу, что в 1941—1945 годах весь свободолюбивый мир с затаённым дыханием следил за тем, как развиваются события на советско-германском фронте».

Мягков подчеркнул, что, «не будь Красной армии, немцы успели бы уничтожить не 6 млн евреев, а намного больше».

«Не будь Красной армии, всё пошло бы по совершенно другому сценарию — смерть евреев из Фракии и Македонии (с оккупированных болгарскими войсками территорий весной 1943 года в нацистские концлагеря были отправлены 10 тысяч евреев — ИА REGNUM ) тому подтверждение. Нацисты просто бы «дожали» болгарское руководство и принудили их к участию в Холокосте теперь уже на собственно болгарской территории. Но после перелома в войне и приближения Красной армии к границам европейских стран болгарские власти вынуждены были оглядываться по сторонам, искать контактов с союзниками по Антигитлеровской коалиции, думать о том, что случится, когда Болгария выйдет из-под крыла гитлеровской Германии», — пояснил он.

Таким образом, заключил историк, МИД России «абсолютно прав, указывая, что именно благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии». «А осквернение памятников советским воинам — это прямое преступление и с юридической точки зрения, и с точки зрения суда истории», — отметил Мягков.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередной случай осквернения памятника Советской армии в Софии, на который на этот раз вандалами были нанесены антисемитские лозунги, назвала произошедшее «особо циничной выходкой», указав, что «в годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели».

В ответ на это в МИД Болгарии заявили, что «не Советская армия, а болгарский народ спас болгарских евреев», и уже не в первый раз обвинили Москву в «попытках подмены исторических фактов».

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