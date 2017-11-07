Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Олимпийская столица стала чище. С территории площадки ООО «ТСМ» по улице Водораздельной было вывезено более 50 тыс. тонн мусора. Твердые бытовые отходы здесь копились долгие месяцы. Активизировать работу по вывозу накопленных отходов местных чиновников понудила городская прокуратура, передаёт ИА REGNUM 7 ноября.

Prokuratura-krasnodar.ru Свалка в Сочи

Для того чтобы очистить площадку, здесь ежедневно работали более 15 КамАЗов. На сегодня территория полностью освобождена от твёрдых коммунальных отходов.

Отходы на временной площадке скопились из-за возросших объёмов собираемого мусора. Мощности «Спецавтохозяйства по уборке города» рассчитываются по количеству заключенных договоров на вывоз мусора, но как минимум половина абонентов за услуги не платило.

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Напомним, сортировочный комплекс твердых бытовых отходов мощностью более 200 тыс. т в год был запущен в декабре 2010 года, он создавался по программе олимпийского строительства. А уже в 2012 году был из программы исключен. В 2014 году ОАО «СМК» уступило ООО «ТСМ» за 234 млн рублей в рамках договора цессии право требования к ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города». Однако ООО «ТСМ» эту сумму не уплатило, что дало основания суду включить эту сумму в реестр требований его кредиторов, пишет газета «Коммерсантъ-Кубань». С 1 марта спецавтохозяйство стало муниципальным. А в августе мусоросортировочный завод, принадлежащий банкротному ООО «ТСМ», выставили на торги.

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Добавим, что в конце августа 2017 года в Сочи ликвидировали свалку на территории завода стройматериалов. Мусор сюда свозился больше года. А летом каждый день сюда поступало около 700 тонн отходов. Оперативно вывозить отходы с этого перевалочного полигона Спецавтохозяйство по уборки мусора не успевало, не помог даже переход на четырёхсменный режим работы. Завод мусора на территорию ЗСМ был прекращен 16 августа. На его очистку было выделено 26 млн рублей из городской казны.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в олимпийской столице начала действовать новая схема утилизации отходов. С 1 марта мусоросортировочный завод был исключен из системы утилизации отходов и временно определён в качестве площадки для перегрузки мусора. С это времени все отходы, собранные в городе, сначала складывались на эту площадку, а затем перегружались в большегрузные автомобили и вывозились на полигоны Краснодарского края. При этом, как пояснил и.о. генерального директора АО «САХ» по уборке города Дмитрий Ногаев, вывозилось ровно столько, сколько завезли в этот день.

Кроме того, решить проблему с мусором на курорте также призван и современный мусороперерабатывающий завод. Его строительство планируется начать уже в 2017 году по федеральной программе, в которую Сочи вошел наряду с Казанью и Подмосковьем.

Где он расположится на курорте, пока точно не известно. С местом определятся с учетом мнения экологов и архитекторов.