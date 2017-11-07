Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. На крейсере «Аврора», находящемся у Петроградской набережной Санкт-Петербурга, днем 7 ноября появились вооруженные военнослужащие в камуфляжной форме, шлемах, бронежилетах и другой экипировке. Они патрулируют палубу и надстройки «корабля революции».

Дарья Драй ИА REGNUM Боец военной полиции на мостике «Авроры»

Один из бойцов (см. фото) попал в объектив фотокорреспондента ИА REGNUM, снимавшего акцию по возложению нескольких тысяч гвоздик на набережной в честь 100-летия Октябрьской революции.

При этом «Аврора» в памятный для нее день открыта для посещения, люди знакомятся с легендарным крейсером и его историей, фотографируют, в том числе и оказавшихся на корабле «зелёных человечков».

Как сообщило издание «Фонтанка», на «Авроре» находятся бойцы регионального управления военной полиции по Западному военному округу.

Ранее «Аврора» не раз оказывалась в эпицентре различных протестных акций, которые устраивали петербургские анархисты и левые радикалы.