Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ постановил пересмотреть судебные решения по делам компаний, пожаловавшихся в КС на то, что Госсовет Крыма незаконно национализировал их имущество, а теперь собирается его продавать. Постановление суда огласил председатель КС Валерий Зорькин во вторник, 7 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Напомним, несколько фирм оспаривали КС конституционность закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Согласно оспариваемым нормам, за собственником сохраняется право собственности на имущество, возникшее у него до вхождения полуострова и Севастополя в состав РФ, за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми актами России и Крыма. При этом оговаривается, что право на недвижимость у прежнего правообладателя прекращается со дня включения объектов в Перечень имущества Республики Крым. Госсовет принял документ с оговоркой, что в Перечень может вноситься и «иное имущество», не обязательно то, что являлось бесхозным или принадлежало Украине на момент присоединения Крыма к РФ, и, по мнению заявителей, это изменение касалось частной собственности. Ни одной из компаний не удалось в судах оспорить включение имущества в указанный Перечень.

Конституционный суд РФ напомнил, что в России право частной собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Поэтому закрепленные в Основном законе гарантии должны действовать на территории Крыма и Севастополя со дня включения их в состав России, то есть, и во время всего переходного периода, который был введен для урегулирования вопросов интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

«Исходя из действующего регулирования, в перечень подлежало включению имущество, в отношении которого существовали обоснованные предположения о его принадлежности Украине, в частности, в связи с отсутствием надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности иных лиц на такое имущество, безхозяйности имущества или же отсутствием правовых оснований выбытия этого имущества из государственной собственности», — отмечает КС.

Предоставление же крымским чиновникам возможности действовать в переходный период подобным образом обусловлено «конституционными гарантиями охраны частной собственности».

Однако, замечает КС, прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в упомянутый Перечень не предопределяет распространение действия этого правила в отношении имущества физических и юридических лиц, чье право собственности возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. То есть, признавать неконституционным оспариваемые нормы закона КС смысла не видит.

Тем не менее, поскольку Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, то сам по себе факт включения имущества в Перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости.

«Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество», — заявил КС.

Теперь правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру.

Напомним, в КС жаловались компании ООО «ФОРМАТ-ИТ», ООО «Промхолдинг» и ООО «Дайвинг-центр «Соляриус». Последний располагается в бывшем санатории Минобороны Украины «Ялтинский» на берегу Черного моря. Как заметила директор центра Елена Касьяненко, на полуострове функционируют более 30 государственных санаторно-курортных предприятий, но «ради нужд государства» Госсовету понадобилось национализировать и его, причем теперь он «более года стоит заброшенным».

Компания «Промхолдинг» владела одним из объектов «Крымавтотранса» в Симферополе, который был признан госсобственностью. Адвокат Жан Запрута заявлял, что по прошествии трех лет многие объекты, попавшие в Перечень, «сейчас продаются», например, «Крымхлеб».

Добавим, на заседании Конституционного суда представитель Госсовета Крыма Сергей Трофимов и представитель главы республики Сергей Елькин не согласились с доводами заявителей, причем последний заметил, что с момента принятия республики Крым в состав РФ в отношения полуострова принимались меры на дестабилизацию ситуации в Крыму, организовывались экономические, продовольственные, энергетические, водные блокады, а, например, санаторий «Ялтинский» был национализирован из-за своего уникального расположения.