Ереван, 7 ноября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в рамках официального визита в Тель-Авив провел отдельные встречи со спикером и вице-спикером Кнессета.

МИД Армении Эдвард Налбандян и Юлий Эдельштейн

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении спикер Кнессета Юлий Эдельштейн в ходе встречи отметил, что Кнессет готов «всемерно содействовать разностороннему развитию отношений с дружественной Арменией» (цитата по армянскому МИД).

Налбандян в свою очередь передал собеседнику приветствия его армянского коллеги, а также приглашение посетить Ереван.

Собеседники высоко оценили результативное сотрудничество между парламентами двух стран и активную деятельность групп дружбы парламентов.

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Налбандян и Эдельштейн коснулись ряда вопросов армяно-израильской повестки, обсудили более широкое сотрудничество парламентов двух стран, сотрудничество на международных площадках. Они также обменялись мнениями по поводу актуальных региональных вопросов.

«Мы не можем игнорировать, препятствовать или отрицать этот страшный Геноцид. Нам нужно разделять текущие сиюминутные интересы от тяжелого прошлого», — сказал Юлий Эдельштейн на обсуждении по Геноциду армян в Кнессете 5 июля.

Касаясь признания Геноцида армян Кнессетом Эдельштейн отметил, что его точка зрения по важности признания известна, и он его озвучивал неоднократно.

Напомним, что в сентябре текущего года в Армении прошел третий общественный форум «Армения-Израиль». Израильские гости провели встречи с руководством парламента и МИД Армении. Аналогичный форум запланирован в Израиле в 2018 году, параллельно которому там пройдут «Дни культуры Армении».