Кишинёв, 6 ноября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Исполнять обязанности мэра столицы Молдавии Кишинева будет экс-президент энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova, бывший кандидат в президенты Молдавии Сильвия Раду. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом объявил на брифинге 6 ноября исполнявший до сих пор обязанности градоначальника вицэ-мэр Нистор Грозаву.

Irina Revin Сильвия Раду

В качестве и.о. мэра Грозаву подписал указ о назначении двух новых вице-мэров — Сильвии Раду и муниципального советника Народной европейской партии Руслана Кодряну.

В то же время он сообщил, что сам прекращает исполнять обязанности мэра и передает эти полномочия Раду. Грозаву уточнил, что принял это решения для того, чтобы разблокировать работу мэрии и вывести город из кризисной ситуации. Сильвию Раду он назвал «настоящим профессионалом и технократом, который сможет сделать многое для столицы».

В свою очередь оппозиция считает Сильвию Раду креатурой правящей Демократической партии и полагает, что тем самым столичная мэрия попала под полный контроль демократов и их лидера Владимира Плахотнюка.

ИА REGNUM напоминает, что мэр Кишинева либерал Дорин Киртоакэ в мае 2017 года был арестован по обвинению в коррупции и превышении полномочий и временно отстранен от должности.

На 19 ноября в Кишиневе назначен референдум об отставке Киртоакэ. Инициатива проведения референдума принадлежит Партии социалистов. При этом правые и центристские партии призвали к бойкоту плебисцита, считая его политическим пиаром социалистов.