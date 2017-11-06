Волгоград, 6 ноября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Волгограде появился ещё один немой свидетель далёких военных 1940-х. В городе на Волге, где в 1942 году шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, на поверхность поднят затонувший в дни Сталинградской битвы бронекатер, передаёт ИА REGNUM 6 ноября.

Volgograd.ru Подъем на поверхность

Операция по подъёму исторического судна в акватории реки Волги продолжалась несколько недель. Сначала специалисты провели оценку состояния судна, а сотрудники МЧС проверили катер на наличие взрывоопасных предметов. Всего в отсеках было обнаружено несколько винтовок, пулемёт, боеприпасы, обгоревшие каски.

Volgograd.ru Находки

Время и вода не пощадили военный катер. Корпус машины сильно повреждён коррозией, что сделало процесс его подъёма со дна реки достаточно сложным. Кроме того, за десятилетия водного плена катер сильно замыло песком. По предварительным оценкам экспертов, нынешний вес бронекатера в пять раз больше собственного — 30 тонн против 150 тонн вместе с нанесенным песком и илом. Поэтому перед подъёмом на поверхность специалисты компании «Монолитстрой-Холдинга» провели дополнительную очистку отсеков БК-31, чтобы снизить его вес.

Больше всего специалисты опасались за состояние кормовой части бронекатера. Именно в эту часть прямо в машинное отделение угодил немецкий артиллерийский снаряд. И опасения оправдались. При подъёме, который осуществлялся краном на специально изготовленных стропах с предварительным расчётом нагрузки, кормовая часть судна переломилась, как только показалась над водой. Работы пришлось временно приостановить.

«Чтобы поднять БК, требовалось сложное устройство. Типа рамы со множеством полотенец. Состояние металла очень плохое. Чтобы потом восстановить этот БК, можно использовать только башню, остальное сложно. Проще новый корпус сделать. На фото видно что отломилась корма. Дизеля тяжёлые. Чтобы БК поднять целым, нужно время, финансирование. А чтобы сохранить, ещё сложнее (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — прокомментировал профессиональный судостроитель из Самары, организатор подводных археологических экспедиций, автор книг «Черноморские катастрофы» и «Затонувшие суда Черного и Азовского морей» Александр Ёлкин.

Уже сегодня, 6 ноября, поднятые останки бронекатера погрузят на баржу и отвезут на судоремонтный завод в Красноармейском районе, специалисты которого и займутся его восстановлением. Есть предположение, что БК-31 установят на постаменте в качестве памятника, одним из возможных мест его установки называют Мамаев курган. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.

Автор видео Drone Ca. St Studio

в свою очередь газета «Волгоградская правда» пишет, что речь о восстановлении катера пока не идёт.

«Любая находка войны — это собственность Министерства обороны. Если передадут катер нам, будем решать, насколько целесообразно его восстановление в непростых экономических условиях», — поясняет директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.

По его словам, как уникальный экспонат бронекатер ценности не представляет — таких судов на постаментах стоит уже четырнадцать.

«Другое дело, что его можно использовать в общей экспозиции памятника погибшим речникам, но это будут решать специалисты», — добавил Васин.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, судно Волжской военной флотилии, считавшееся пропавшим с октября 1942 года, было случайно обнаружено два года назад дайвером-любителем. Находкой заинтересовались в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и компании, занимающейся подъёмом затонувших судов на реке Волга. Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который погиб близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы.

Затонувшее судно принадлежит к распространённому в годы Великой Отечественной войны проекту С-40 — артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Подобные суда задумывались для патрулирования крупных приграничных рек и до войны строились в Ленинграде. Между тем, как отмечают специалисты, корабли этого проекта, предназначавшиеся для реки Амударья, были оснащены двумя двигателями по 500 лошадиных сил, что даёт в сумме 1000. Но в документах по судоподъёму за вторую половину 1940-х годов указано, что двигатель погибшего БК-31 имел 1,2 тыс. лошадиных сил. Это позволяет предполагать, что бронекатер всё-таки относится к проекту 1125.

Docplayer.ru Бронекатер с артиллерийской башней

«Впрочем, внешне катера проектов 1125 и С-40 очень похожи. И в любом случае идентифицировать проект БК-31 получится лишь после проведения работ на месте его гибели», — цитирует издание V.1 слова историка речного флота.

Как указано в библиотеке корабельного инженера Евгения Смирнова, малых бронекатеров типа «БКА» для Амударьи постройки Зеленодольского завода было выпущено семь штук. Причём два из них, согласно приведённому списку, БКА-43 и БКА-45 (оба 1942 года выпуска) затонули под Сталинградом.

По словам исследователей, им удалось установить точную дату гибели судна и имя его командира — 23-летнего саратовца Павла Никитина. Вместе с ним были убиты два старшины и краснофлотец Черных, еще пять членов экипажа были ранены.

Добавим, что с большей долей вероятности именно об этом бронекатере упоминается и в книге Вюстера Виганда «В аду Сталинграда. Кровавый кошмар Вермахта».

«… Почти каждый день на закате русские посылали вниз по реке канонерскую лодку, оборудованную двумя башнями от Т-34 — быстро засыпать снарядами наши позиции. Хотя особого ущерба она не наносила, но была источником беспокойства. Мои артиллеристы много раз ее обстреливали. На этот раз мы пристрелялись по определенной точке, через которую всегда проходил «монитор». В этот день лодка дошла до нужной точки, оба орудия одновременно открыли огонь и попали. Поврежденная лодка встала у волжского острова и смогла открыть ответный огонь. Пушки мгновенно ответили. Лодка быстро затонула», — говорится в книге.