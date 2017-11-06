Москва, 6 ноября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о расширении списка задач войск Национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий документ размещен сегодня, 6 ноября, в базе законопроектов Государственной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно президентскому законопроекту, на Росгвардию будет возложена задача обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В законопроекте прописано, что брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения президента. Средства на охрану будут выделяться из региональных бюджетов.

«Обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе», — сказано в законопроекте.

При этом законопроект предусматривает возможность направления сил Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и «иных лиц». Этих самых «иных лиц» Росгвардия может охранять и бесплатно в том числе, так как в законопроекте сказано, что в подобных случаях охрана осуществляется, «как правило, на договорной основе».

Тарифы на охранные услуги Росгвардии определит правительство Российской Федерации. Все полученные таким образом доходы в полном объеме будут зачислять в федеральный бюджет.

Напомним, в действующем законодательстве о Росгвагрдии прописано, что эта силовая структура охраняет особо важные, режимные и другие объекты в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущество физических и юридических лиц по договорам.