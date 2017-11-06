Брюссель, 6 ноября, 2017, 03:42 — ИА Регнум. Суд Бельгии освободил экс-президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и его бывших советников на определенных условиях. Об этом в своем микроблоге сообщил зампредседателя Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Представитель одной из наиболее крупных националистических общественных организаций региона отметил в Twitter, что бывший каталонский лидер и его соратники, бежавшие в Бельгию, останутся там на свободе. При этом они не покинут пределы страны до тех пор, пока не будет решен вопрос об их выдаче Мадриду.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четыре политика, прибывшие в Бельгию вместе с ним, добровольно пришли в полицейский участок в Брюсселе. Каталонцев сопровождали адвокаты. Явившихся в полицию арестовали на сутки в соответствии с законами страны.

Ранее бельгийские следователи получили от властей Испании ордер на арест Пучдемона и его сподвижников. Испанский суд 2 ноября постановил арестовать восемь бывших членов Женералитата Каталонии и выдать международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Официальный Мадрид обвиняет Пучдемона и других политиков в организации бунта против Испании.

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