Москва, 5 ноября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Представления о «социальном государстве», развивающем в Европе средний класс, — давно устарели, заявил Захари Захариев, председатель болгарского фонда «Славяне» 5 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM на собрании клуба «София», объединяющего левых деятелей России и Европы.

Григорий Фадеев Красная Весна Захари Захариев

«Эпоха, в которой мы сейчас живем, — далеко отошла от традиционного капитализма. Поддержка социальных благ капитализмом была возможна, пока в мире существовал антипод капитализма в лице СССР, восточно-европейских социалистических стран и других демократических государств, которые возникли преимущественно после распада колониальных систем.

Мы находимся в периоде становления нового, я бы сказал, «цивилизационного» состояния всего мира. Не зная, что ждет нас в конце этого длинного пути, надо сказать, что уже сейчас капитализм не склонен идти на компромиссы. Он отошел от социального начала, традиционного для него.

Идет наступление не только на развитие социальной системы, но и урезание всех преимуществ, которые существовали до этого. Каково сегодня состояние системы здравоохранения Великобритании, которую лейбористы после войны сделали одной из самых справедливых? Посмотрите на Францию. То же — и с зарплатой, и т.д.».

Захариев утверждает, что мир находится не только на посткоммунистическом и посткапиталистическом этапе, но и на «постдемократическом». Общество приобрело финансово-олигархический характер.

«Те силы, которые самым сильным образом трубят насчет демократических прав, свобод, используют демократию лишь как инструментарий в своей большой империалистической политике. Они антидемократичны. Они ставят под вопрос первейшее в демократии — возможность обычного человека, обладающего духом гражданина, быть активным субъектом истории. Быть активным субъектом политики на каком-либо уровне — города, всего государства.

У обычного гражданина нет этих реальных прав. Все решается, и с государством, и с его жизнью — то ли на самом высоком, «конспиративном» уровне, то ли где-то за границей, в финансово-олигархических центрах. Такие люди, как Сорос, — неслучайны, они — инструментарий финансово-олигархического капитала».

Сила традиционного капитализма, по мнению Захариева, — в среднем классе. По нему можно было делать выводы о том, на каком уровне социального развития находилось общество.

«После распада СССР, после распада социалистического сообщества мы видим, что процент среднего класса снижается. В США было где-то 60%, сейчас говорят, что 35%. Схожие цифры — на территории Великобритании, Франции, Германии.

Есть интересное исследование Лондонской школы экономики. Структура английского общества сейчас — приблизительно такая же, как в поздний викторианский период XIX века. Мы находимся в состоянии общества, где невозможно говорить о развитии социального мышления. Тем более — о развитии социального начала в политической жизни.

Это сильно сказывается на состоянии традиционных партий. Можно уверенно сказать, что традиционное понимании левых, правых, центристов, либералов больше не играет роли. Теперь они не отвечают ни в социально-классовом смысле, ни в политическом, ни в идеологическом тем традиционные ценностям, которые исповедовали эти крылья политического спектра раньше».

Вместо этого политическая жизнь переходит на рельсы популизма. Политики заигрывают с сиюминутными страстями, желаниями общества. Дают обещания, чтобы потом о них забыть — и даже уничтожить то позитивное, что было раньше.

Тем не менее классовая структура общества сохраняется — хотя характеристики отдельных классов и изменяются. Захариев видит будущее левого движения в опоре на уничтожаемый средний класс.

«Если говорить о пролетариате конца ХХ — начала ХХI века, то он образуется на базе среднего класса. Инженеры — это и есть высокоинтеллектуальные рабочие. Обычный традиционный индустриальный пролетариат сходит с авансцены истории, объективным образом… Не случайно, что, когда говорят о традиционном пролетариате, — на 300 млн населения США их насчитывают около 1,5−2 млн человек.

Если мы будем рассматривать новый пролетариат (на базе среднего класса) через призму «Коммунистического манифеста», марксистского наследия, трудов Ленина, мы найдем много схожего в его чертах со старым… Процесс уже идет к тому, что ему нечего будет терять. И тогда он резким ходом пойдет против всех тех сил, которые диктуют повестку дня нашего мира — финансово-олигархического капитала.

Я говорю о среднем классе в традиционных понятиях. Но он становится иным — и нужно менять имя этого класса».

По мнению Захариева, общество ожидает «нового общественного договора». Ему нужны парадигмы, которые отвечают новому этапу в развитии мировой цивилизации.

«В период Октябрьской революции был схожий исторический момент. Состояние Европы и мира похоже на сегодняшнее смятение. Революция тогда открыла перспективу, дала альтернативу существующему общественному договору, установленному Великой французской революцией.

Мы на пороге этого процесса. Грядет период смятения, сам по себе революционный, но революция имеет тысячу лиц — она очень разнообразна. Революция должна представить миру новую парадигму, которая поможет выйти из тупиковой ситуации, что не несет ничего хорошего ни отдельному человеку, ни обществу в целом».

По мнению Захариева, левое движение Европы находится под большим влиянием из США. Причина этого, с одной стороны, в распаде СССР, а с другой — в сильной экономической, политической и иной зависимости европейских стран от Соединенных Штатов.

«После Второй мировой войны 60% финансовых ресурсов Европы — деньги США… Европа находится в полуколониальном состоянии. Та битва, что идет по линии сторонников реальной демократии и ее противников, — это битва, которая углубляется за счет эмансипации Европы и освобождения ее от американской зависимости в финансах, на военном поле, интеллектуальном. Интеллектуальный кризис тоже присутствует — например, в вопросе образа жизни. Здесь США тоже идут против наших интересов».

Назрела ситуация, схожая с временем перед Великим Октябрем. Левым силам необходимо произвести размежевание на социал-демократов, которые видят свое место в русле развития капитализма, и революционеров.

«С одной стороны — левые популисты, которые оставили только лозунги и слова о социальной политике, которые ничего не делают. С другой — те, кто видит будущее под знаком именно новой альтернативы, под знаком восстановления демократических устоев общества. А реальной демократии без социальной справедливости невозможно сделать. Это антисистемщики. Перспектива у них — трудная битва, и неслучайно Кьеза [журналист Джульетто Кьеза — ИА REGNUM ] говорил о рисковом факторе по линии новой мировой войны. Но я не такой пессимист, как он».

Напомним, что 5 ноября в Москве открылось собрание клуба «София», на котором представители левых движений России и Европы размышляют на тему того, какой должна быть «левая» альтернатива в современном мире.