Рим, 5 ноября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. 5 ноября между командами «Ювентус» и «Беневенто» был разыгран матч 12-го тура Серии А. Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Andy03 Футбол

На 19-й минуте Амато Чичиретти открыл счет точным ударом со штрафного в правую «шестерку» — 0:1.

На 57-й минуте Гонсало Игуаин сравнял счет — 1:1.

Через 9 минут вингер сборной Колумбии Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперед, замкнув передачу Алекса Сандро — 2:1.

Статистика матча («Ювентус"/"Беневенто»)

Удары 22/3

Удары в створ 9/1

Владение 69%/31%

Фолы 9/10

На данный момент «Ювентус» идет на 2-м месте с 31-м очком. «Беневенто» остался на последнем месте без очков.

Составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Ругани, Маркизио, Коста, Дибала, Матуиди, Игуаин.

«Беневенто»: Бриньоли, Джимсити, Ди Кьяра, Антей, Катальди, Чичиретти, Чибса, Виола, Венути, Лазаар, Арментерос.

Главный арбитр матча: Росарио Абиссо.

Предупреждения: Катальди — 37, Маркизио — 41, Чибса — 45, Игуаин — 73, Антей — 85, Бернандески — 89.

Голы: Чичиретти 19 — 0:1, Игуаин 57 — 1:1, Куадрадо 66 — 2:1.