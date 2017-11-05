Екатеринбург, 5 ноября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 5 ноября эвакуированы посетители и сотрудники нескольких торговых центров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

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Эвакуации подверглись торговые центры «Гулливер», «Лимеранс», магазин «Золотое яблоко» и другие. Как сообщают сами граждане, возле зданий дежурят сотрудники полиции. Также на фотографиях видны машины полиции, скорой помощи и пожарных.

По неофициальным данным, неизвестные заявили о минировании данных объектов. Всего атаке лже-террористов подверглись пять торговых организаций. Эвакуированы более 1000 человек.

«В полицию Екатеринбурга примерно в 14:00 поступили сообщения о нахождении потенциально опасных предметов в ряде объектов города», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудница пресс-службы ГУ МВД России по региону Нина Пелевина.

Сейчас взрывотехники проверяют здания торговых центров.

Отметим, также эвакуация произошла в Москве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь эвакуировали персонал и сотрудников торговых центров «Мега Белая Дача» и «Атриум».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Екатеринбург пережил волну лже-терроризма. Телефонной атаке неизвестных подверглись правительственные здания, школы, детские сады, торговые центры, вузы и т.д.

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