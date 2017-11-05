Москва, 5 ноября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В центре Москвы правоохранительные органы задержали несколько человек. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает портал «ОВД-Инфо».

Petar Milošević Бойцы ОМОН

Сообщается, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек на Манежной площади Москвы и в районе Тверского бульвара. Также есть неподтвержденная информация о задержаниях на Пушкинской площади.

Официальных сообщений о задержаниях пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Московском регионе.

По данным спецслужб, члены этой организации, которую создал бывший политик Вячеслав Мальцев, скрывающийся во Франции, собирались провести резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции.

У задержанных активистов «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изъяли множество единиц холодного оружия, маски, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова».

Утром 4 ноября спецслужбы провели обыски по делу участников «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, экстремистское движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал Вячеслав Мальцев. Целью движения Мальцев назвал проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.

Сам Мальцев успел сбежать во Францию в тот момент, когда против него было возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».