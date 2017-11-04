Екатеринбург, 4 ноября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 4 ноября на городских культурных площадках начались мероприятия в рамках всероссийских акций «Ночь искусств» и «Ночь истории». Посетителям представлены концертные программы, спектакли, выставки, исторические фильмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Ночь искусств в Екатеринбурге

В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» состоялся концерт «Искусство объединяет». Его дал лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей ансамбля народных инструментов «Русичи» (художественный руководитель Юрий Луканин). Также прошла тематическая экскурсия «Мастера русской Революции», а в кинозале состоялся показ фильмов «1612» и «Турецкий гамбит».

«Здорово, что Свердловская область стала одним из регионов, где открылся такой мультимедийный парк. Он дает возможность познакомиться с нашей историей, а именно она является тем фундаментом, на котором строится наше будущее. Я искренне рад, что культурные акции «Ночь искусств» и «Ночь истории» проходят в День народного единства», — сообщил депутат Государственной думы Сергей Чепиков.

Ещё одной площадкой акции стал Дом крестьянина на улице 8 Марта, 36, где уже много лет размещается областная государственная детская филармония. Именно здесь в своё время неоднократно бывал пролетарский поэт Демьян Бедный. На основе его стихов здесь проходят детские поэтические агитминутки. А к 100-летию Великого Октября и открывшего начало новой эры выстрела «Авроры» здесь прошла лекция-презентация книги Анатолия Кириллова «Средний Урал в революциях 1917 и 1991 годов».

«Что касается мероприятий «Ночи истории», то речь идет о проведении тематических экскурсий, викторин, показах фильмов об исторических событиях. Также будут проведены встречи с людьми, которые являются свидетелями исторических событий», — сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

На этой же площадке вечером 4 ноября открылись выставка кукол в национальных одеждах и выставка советского агитплаката. Также все желающие стали участниками мастер-классов по изготовлению пилоток и буденовок из старых газет, а также по написанию плакатов. Также здесь проходит ночной показ мюзикла «Дубровский». В основу данной постановки легло известное каждому школьнику произведение Александра Пушкина, музыкально переосмысленное российским композитором и продюсером Кимом Брейтбургом, известным по телевизионным проектам «Народный артист», «Секрет успеха» и «Битва хоров».

В Учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института по улице Карла Либкнехта, 38 в ходе премьерного показа спектакля «Чем живешь, молодежь?» труппы «Провинциальных танцев» будут представлены студенческие зарисовки из жизненных наблюдений, а также раскрыты тайны репетиций спектакля. Также посетители смогут поучаствовать в фотосессиях, примерив театральные костюмы на фоне старинных интерьеров.

В музее «Крылатая гвардия» по адресу улица Крылова, 2 горожанам представят выставку «Город в огне». Она посвящена революционным событиям и Гражданской войне на Урале в 1917 — 1919 годах. Организаторы проведут мастер-класс по истории шифрования и экскурсию с литературно-музыкальным сопровождением. Также в музее для посетителей будет открыт лазерный тир, где каждый желающий может проверить своё умение метко стрелять из автомата АК-74.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках празднования Дня народного единства в Екатеринбурге состоялось шествие и митинг-концерт. Также 4 ноября несколько десятков свердловских школьников были торжественно приняты в ряды Юнармии и «Российского движения школьников».