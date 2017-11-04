Москва, 4 ноября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. На стадионе «Лужники» в Москве завершился праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, в мероприятии приняли участие 130 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня народного единства в «Лужниках»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоялись две концертные программы, фестиваль кухонь народов России, спортивные состязания. Центральным событием праздника стал концерт «Россия объединяет». Среди выступающих артистов были Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и многие другие.