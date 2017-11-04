Москва, 4 ноября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Москве начался второй «Русский марш», которые двинулся от станции метро «Октябрьское поле». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают столичные СМИ.

Глеб Колесниченко — профессиональный фотограф Русский марш

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала два «Русских марша» на 4 ноября, когда Россия отмечает День народного единства.

Первый марш должен был состоятся на улице Перерва в районе Люблино. Мэрия согласовало массовое мероприятие на 10 тысяч человек, но пришли только 500 человек. Полиция запретила им проносить на марш некоторые флаги и баннеры, тогда часть организаторов призвала националистов разойтись и объявила марш несостоявшимся, однако около 250 человек решили все же пройти маршем по улице Перерва. Часть участников марша была задержана полицией.

Второй «Русский марш» начался возле станции метро «Октябрьское поле». В мероприятии по предварительным данным также участвуют около 500 человек.