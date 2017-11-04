Москва, 4 ноября, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Kremlin.ru Президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций.

По завершении церемонии глава государства кратко побеседовал с религиозными деятелями и представителями молодежных организаций.