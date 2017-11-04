Баренцбург, Норвегия, 4 ноября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Норвежские спасатели подняли со дна Северного Ледовитого океана затонувший после крушения у берегов Шпицбергена российский вертолёт Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил журналистам руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов.

Vityaz-aero.ru Ми-8Т

Он сообщил, что в ночь на 4 ноября была проведена работа по подъему фюзеляжа российского вертолета Ми-8 со дна Северного Ледовитого океана. Тел пассажиров и членов экипажа на борту не оказалось. Остатки вертолета были подняты на борт судна с помощью норвежского плавучего крана Maersk Forza, который был зафрахтован в другом регионе Норвегии.

Саидов уточнил, что работы по подъему вертолета начались ещё вечером 3 ноября, но их осложняли плохие погодные условия в Арктике.

Также со дна был поднят речевой самописец, который в ближайшее время будет направлен в Москву на расшифровку. Параметрический самописец пока не найден.

«Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет. Сейчас поднятый вертолет изучают эксперты», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа» в условиях снегопада совершал 80-километровый перелет из законсервированного поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. Вертолет находился в лизинге российского государственного треста «Арктикуголь». На его борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

30 октября было обнаружено тело одного погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 у архипелага Шпицберген. Его тело удалось найти с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) на дне океана примерно в 130 метрах от места затопления вертолета.

Тела остальных до сих пор не обнаружены.