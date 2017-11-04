Оттава, 4 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Новые санкции Канады против Российской Федерации выглядят бессмысленно и ведут лишь к изоляции самой Канады. Об этом сегодня, 4 ноября, заявил пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Оттаве Кирилл Калинин.

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«Решение Канады о расширении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерной защиты прав человека абсолютно бессмысленно и предосудительно», — сказал Калинин.

Он отметил, что подобными действиями Канада изолирует себя от Российской Федерации — одной из ключевых держав мира, а также отбрасывает канадскую внешнюю политику назад в «узкую черно-белую мировоззренческую позицию», явно несовместимую с современной геополитикой.

Также пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Канаде подчеркнул, что решение Оттавы о введении дополнительных санкций против России сделано в угоду «русофобскому лобби» и международному мошеннику Уильяму Браудеру, добивавшемуся в США, Канаде и ряде других стран принятия «Закона Магнитского» о санкциях против России за якобы нарушения прав человека.

Калинин заявил, что Москва уже ответила на новые санкции Отттавы.

«На данный момент десяткам канадцев запрещен въезд в РФ. Это не наш выбор, но в случае новых санкций наш ответ будет неизменным и взаимным с точки зрения количества и качества», — сказал Калинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября правительство Канады ввело санкции против 30 граждан Российской Федерации. Министерство иностранных дел Канады пояснило, что санкции вводятся в связи с недавно принятым законом «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» — аналогом «Акта Магнитского» в США.

В тот же день российские власти приняли решение о закрытии въезда в страну для ряда канадских деятелей.