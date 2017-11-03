Симферополь, 3 ноября, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Крымские ГУПы и МУПы должны бюджету более 160 миллионов рублей в виде налогов, больше всех задолжали феодосийские, бахчисарайские, симферопольские и ялтинские предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Крыму.

Морское побережье

«Государственные и муниципальные предприятия РК задолжали в бюджет более 160 миллионов рублей налогов. Налоговые органы Крыма в настоящее время проводят комплекс мероприятий по принудительному взысканию задолженности, предусмотренный статьями Налогового кодекса РФ».

В налоговой отмечают, что в случае неуплаты долга в течение восьми дней с даты получения требования задолженность взыскивается в принудительном порядке со счетов налогоплательщика. Также приостанавливаются операции по счетам в банке. Если же средств на счетах недостаточно, подключаются судебные приставы, которые взыскивают задолженность за счёт имущества, что, в свою очередь, прекратит все расходные операции по счетам налогоплательщиков.

Напомним, по информации министра финансов РК Ирины Кивико, которую она озвучила неделю назад, за минувшие девять месяцев 2017 года бюджет Крыма пополнился на 5 млрд рублей. Данная цифра на четверть превышает доходы прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет министров Крыма 31 октября одобрил проект закона РК «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

«В следующем году планируем реализовать региональную бюджетную политику, направленную на уменьшение зависимости от внешних факторов, дальнейшую стабилизацию внутренних экономических показателей, внедрения новых стандартов качества жизни в социально значимых сферах, развития и модернизации отраслей реального сектора экономики, а также сбалансированного регионального развития», — комментировала документ Ирина Кивико.

Помимо этого, она также подчёркивала, что в 2016 году объём доходов республики составлял 106,9 млрд руб. В 2017 году ожидается исполнение на 146,5 млрд руб., а в 2018-м — 167,9 млрд руб.