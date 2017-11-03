Москва, 3 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Накануне столетия Октябрьской революции в публичном пространстве происходят непрекращающиеся попытки подменить собственно тему революции вопросом о судьбе монархии, что сопровождается чудовищным искажением исторических фактов. Однако попытки идеологов свести революцию к заговору врагов против России играют против них самих и никак не помогут добиться «примирения» и какого-либо общественного консенсуса о событиях столетней давности. Об этом 3 ноября заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX веков исторического факультета МГУ Олег Айрапетов в ходе публичного обсуждения столетия революций 1917 года в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Айрапетов

«Накануне колоссальной важности события — столетия Октябрьской революции — идёт попытка под лозунгом «единой революции» заменить дискуссию об октябре и поставить в основе всего Февральскую революцию, а в основе Февральской — вопрос о судьбе монархии», — заявил Айрапетов.

По его словам, идеологические бренды, которые звучат в настоящее время не только у пропагандистов, но и у многих из тех, кто называет себя сегодня историками, возмутительно отличаются от исторических реалий.

«То, что приходится слышать: в феврале Россия стояла накануне победы. Позвольте, какой победы? Такое ощущение, что не немецкие войска стояли под Ригой, а русские — где-то на Одере. Но ведь ничего подобного не было! Армия находилась, по мнению абсолютного большинства офицеров и генералов, в чрезвычайно тяжёлом положении. Да, материальная часть появилась, но армия практически превратилась — я цитирую Брусилова, — в «большое ополчение» к концу 1916 и началу 1917 гг.», — указал историк.

Ещё один популярный миф заключается в том, будто революцию совершили чуть ли не «одуревшие от сытости крестьяне и рабочие».

«Давайте посмотрим, что происходило в Петрограде? Перенаселённый город, забитый беженцами, увеличившееся население в ходе войны как минимум на 40%. Городские районы, где жили рабочие, забиты людьми. Хорошая жизнь! Действительно, на 100% примерно выросла зарплата рабочих. Но основные продукты, цены — на 300% выросли. Инфляция! И в этой ситуации говорить о том, что всё было хорошо — нужно быть просто безумцем!» — подчеркнул Айрапетов.

Затронул историк и «хлебную» проблему — он указал, что именно императорское правительство, куда были допущены либералы в лице того же Бобринского, и завалило сбор товарного хлеба в 1916 году.

«Действительно, положение России было не таким трагическим, как в Германии. Тем не менее оно было чрезвычайно тяжёлым. И у нас любят повторять, будто Россия — единственная страна, где не было хлебных карточек. Карточек-то не было, но и в продовольствии возникли колоссальные проблемы — может быть, потому, что не было хлебных карточек? Вот такие демагоги, которые об этом говорят, пришли к власти, установили твёрдые цены на хлеб при инфляции… И крестьяне перестали сдавать его. Возникла проблема к осени 1916 года со снабжением продовольствием армии и основных городов. И тогда-то как раз фактически и вводилось нормированное распределение хлеба!» — заявил Айрапетов.

По его словам, на всём постсоветском пространстве «создаётся параллельная историческая реальность». В национальных республиках она тоже выстраивается — выстраивается очень активно, но это же самое идёт и в России.

«Всё было совсем не так, как теперь пытаются сказать. Основная задача историков, на мой взгляд, — понять, что произошло. Конечно, революция привела к колоссальным человеческим жертвам. … У нас сейчас много говорят о примирении, но примирение невозможно в выдуманной действительности. Примирение возможно через осмысление революции, через попытку создания картины, в которой будет ясна правда каждого из участников этой гражданской войны — как и их неправда», — заявил Айрапетов.

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