Петрозаводск, 3 ноября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Митинг сторонников скандального московского блогера Алексея Навального в Петрозаводске не состоялся, передает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

В конце октября адепты Навального подавали заявку в мэрию, чтобы провести митинг на центральной площади города, площади Кирова, в полдень 3 ноября. По словам начальника информационно-аналитического управления мэрии Петрозаводска Андрея Раева, на это время площадь была уже занята подготовкой к народным гуляниям по случаю Дня народного единства.

Сторонникам Навального предложили другую площадку, на улице Ботанической. Это окраина города, на другом берегу Петрозаводской губы Онежского озера. По словам чиновника, со стороны мэрии была проведена вся необходимая работа, чтобы создать условия для законного проведения акции, уведомлены полиция и коммунальные службы.

Однако, заявил Андрей Раев, на этом всё и закончилось. Свое участие на предложенной площадке заявители митинга так и не подтвердили. При этом начальник управления отметил, что никаких расходов городской бюджет в связи с этим не понёс.

Тем не менее, по закону, добавил Раев, заявители должны уведомить власти о своем согласии или несогласии на предложенные условия за трое суток. Но никакой реакции от сторонников Навального не последовало.

По имеющимся данным, ситуация стала следствием отказа Навального от поездки в Петрозаводск.

Читайте также: Статистика митингов Навального: Согласуют почти все, проходят — немногие