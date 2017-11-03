Москва, 3 ноября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Российские чиновники пока ещё не везде готовы к диалогу с гражданским обществом. Об этом 3 ноября на закрытии итогового «Сообщество» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я рад приветствовать всех участников итогового форума, — обратился президент. — Это мероприятие приурочено и проводится встык с Днём народного единства. Это естественно, так как сам праздник символизирует гражданскую активность, добровольчество и солидарность. Нынешний форум собрал деятельных людей со всей страны. Только что мы вместе с коллегами познакомились успешными и социально значимыми проектами. Встречались с теми, кто над ними работал, и, что ещё важнее, с теми, чью жизнь эти инициативы реально меняют к лучшему. Некоторые вещи просто удивительные».

Отмечая успехи гражданского общества, глава государства отметил, что такая добрая и масштабная работа проводится небольшими силами и за небольшие средства.

«Я хочу поздравить авторов проектов, которые сегодня получат заслуженные награды, — сказал президент. — Ваши успехи доказывают, что у тех, кто стремится объединить усилия для достижения общих целей, есть большие возможности и огромное пространство для самореализации. Такие проекты, безусловно, заслуживают признания и поддержки. Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития некоммерческого сектора. За последние пять лет нами был существенно — в 7 раз — увеличен объем программ президентских грантов для НКО. В общей сложности на эти цели было направлено 22 млрд рублей. В 2012 начинали с 1 млрд, а в этом году уже 7 с лишним млрд».

Президент обратил внимание, что сама процедура участия в конкурсе стала более удобной для НКО. Он напомнил, что основное взаимодействие с фондом президентских грантов идёт в электронном виде, удалось максимально разбюрократить этот процесс.

«Такой подход себя оправдывает. В этом году на конкурс подано более 16 тыс. заявок. Особенно приятно и радует то, что в значительной степени это заявки из регионов РФ. Раньше основную долю получали в Москве, но сейчас ситуация поменялась. Под 80% удовлетворяемых заявок — это заявки регионального характера», — добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что главное — это не цифры, а реальная польза от получивших поддержку проектов.

«Мне было очень приятно услышать, что, как правило, устанавливаются очень хорошие отношения НКО с местными администрациями, с региональными органами власти, — признался президент. — В региональные реестры поставщиков социальных услуг уже внесено несколько сотен НКО. Очевидно, что это только начало. Нам нужны тысячи таких организаций, которые готовы брать на себя ответственность и выступать надежным партнером государства в социальной сфере. Все, кто работает в этой области, все, кто присутствует здесь, доказали, что готовы к этому. Обращаю внимание моих коллег — губернаторов, региональных и местных властей: нужно опираться на гражданскую активность. Вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах. Нужно понимать людей и доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе».

Глава государства обратил внимание на то, что граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти и влиять на повышение ее качества через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, и добиваться учёта своих интересов.

«Ещё раз хочу, чтобы меня в регионах услышали: грех не поддержать такие начинания, — напомнил президент. — Да, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу, но именно ваша настойчивость и бдительность ломает эту бюрократическую закостенелость. Мы будем стремиться к продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, о которых мне ваши коллеги рассказывали. На таких примерах нужно учиться работать вместе. Надеюсь, такая работа будет только расширяться. Я хочу пожелать всем удачи и успеха во всех ваших начинаниях».

Напомним, что в Москве со 2 по 3 ноября прошёл итоговый форум «Сообщество» организованный Общественной палатой России. В рамках этого мероприятия на тему сотрудничества органов власти и некоммерческих организаций выступили эксперты, чиновники и представители гражданского общества. В списке вопросов, которые они обсудили: права и возможности инвалидов, заинтересованность населения в работе тех или иных государственных институтов, медицина и доступность той помощи, которую власть выделяет на развитие гражданского общества. Как отметили участники форума, в России НКО прошли путь от категорического непонимания их работы властями к правильному восприятию. Всего же в РФ, согласно данным, которые были озвучены в рамках форума, зарегистрировано 224 тысячи НКО.