Кишинёв, 3 ноября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Молдавский киллер Виталий Прока, отбывающий тюремный срок в Румынии за ряд заказных убийств и признавшийся в покушении в Лондоне на банкира Германа Горбунцова, дал в тюрьме скандальное интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV. В нем он заявил, что заказчиком покушения на Горбунцова был молдавский олигарх, лидер правящей в Молдавии Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк.

Vlad Plahotniuc Владимир Плахотнюк

Прока заявил, что готов пройти тест на полиграфе, чтобы доказать правдивость своих слов. Он добавил, что это не единственное убийство, заказанное Плахотнюком.

По версии молдавской прокуратуры, которая тоже расследует дело о покушении на Горбунцова, его заказчиком был молдавский оппозиционер Ренато Усатый, который скрывается от преследования со стороны молдавских властей в Москве. Усатый утверждает, что уголовное преследование в его отношении организовано по заказу Плахотнюка.

За несколько дней до анонсированного интервью Проки в молдавской прокуратуре заявили, что Усатый заплатил Проке $600 тыс., чтобы тот назвал заказчиком покушения Плахотнюка.

Покушение на банкира Германа Горбунова было совершено 20 марта 2012 года в Лондоне. Он получил шесть ранений, но выжил. Исполнителя покушения Виталия Проку задержали в Москве в начале 2013 года и через полгода экстрадировали в Румынию, где он также обвинялся в ряде заказных убийств. Румынский суд приговорил его к 21 году тюрьмы.

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя интервью Проки, заявил, что это «публичное сведение счетов» между преступными группировками. По его словам, правосудие в Молдавии восторжествует лишь после прихода к власти его Партии социалистов.