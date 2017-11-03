Москва, 3 ноября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду 2018 года, если сборную России не допустят до участия в Играх. Об этом 3 ноября сообщает «Спорт-экспресс».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

По информации издания, КХЛ рассматривает вариант отмены паузы в чемпионате, связанной с Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Подобный вариант возможен в случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады или ей предложат участвовать под нейтральным флагом.

Если это произойдёт, то выступающим в клубах КХЛ хоккеистам других сборных — Канады, США, Финляндии, Чехии, Швеции и других — будет запрещено покидать свои клубы ради матчей за национальные команды.

Отмечается, что при подобном развитии событий матчи регулярного чемпионата КХЛ будут перенесены с конца февраля на начало февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ не предусмотрела в своём календаре паузу на Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхёнчхане.